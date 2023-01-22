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Yaşar Okuyan’dan ‘Kızılcahamam’ iddiası: Erdoğan AKP’lilere ‘bu ne korkaklık’ dedi

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Seçimi nasıl kazanacağız” sorusunu yönelten AKP'li isimlere, “Siz ne diyorsunuz ya bu ne güvensizlik, korkaklık” dediğini iddia etti.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 01:41
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Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan’dan ‘Kızılcahamam’ iddiası

Yaşar Okuyan’dan ‘Kızılcahamam’ iddiası: Erdoğan AKP’lilere ‘bu ne korkaklık’ dedi
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Türkiye seçimlere doğru giderken siyaset gündemini sarsan kulis bilgileri gelmeye devam ediyor.

Tele1 TV'de konuşan eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, AKP’li bir grup ismin Kızılcahamam toplantısında yaşadıklarını aktardı. Okuyan, bilginin grubun içinden geldiğini belirterek şunları dile getirdi:

“Sayın genel başkan konuşuyor güzel de sokağa çıktığımızda farklı tepkiler alıyoruz. Yani biz bu durumda nasıl seçimi kazanabileceğimiz endişelerini paylaşıyor. Bu o grupta 10 kişi içinde biri diyor ki ‘vekiller il başkanları böyle konuşuyor’. O grubu Erdoğan’a çağırıp, ‘siz ne diyorsunuz, bu ne güvensizlik korkaklık’ demiştir.”

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