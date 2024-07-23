Eski çevre bakan yardımcısı tutuklandı

Polis tarafından yönetilen Kamu Güvenliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2010-2018 yılları arasında Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Nguyen Linh Ngoc'un "devletin ekonomik yönetim düzenlemelerini kasıtlı olarak ihlal etmek ve ciddi sonuçlara yol açmakla" suçlandığı belirtildi.

Bakanlığın madencilik departmanında görevli diğer eski üst düzey yetkililerin de aynı suçlamalarla tutuklandığını belirten bakanlık, daha fazla ayrıntı vermedi.

Tutuklanan kişilerden yorum alamadık ve Çevre Bakanlığı'na yapılan çağrılar yanıtsız kaldı.

Polis geçen yıl, Kuzey Vietnam'ın Yen Bai Eyaleti'nde bir maden işletmecisi Thai Duong Group'un başkanı da dahil olmak üzere birkaç üst düzey yetkiliyi, nadir toprak ticaretiyle ilgili katma değer vergisi makbuzlarında sahtecilik yaptıkları iddiasıyla tutukladı.

Kamu Güvenliği Bakanlığı, kaybolan devlet mallarını geri almak için soruşturmayı derinleştirdiğini duyurdu.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun tahminlerine göre, Vietnam, elektrikli otomobil ve rüzgar türbinleri yapımında kullanılan kritik minerallerin Çin'den sonra ikinci büyük rezervine sahip.

Yetkililer ayrıca son zamanlarda ihmal edilmiş veya terk edilmiş madenlerden yapılan yasadışı nadir toprak madenciliğine yönelik baskıyı da yoğunlaştırdı.