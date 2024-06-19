Eski CHP’li zatürre hastalığından hayatını kaybetti

Bir süredir zatürre hastalığından dolayı tedavi gören CHP Bilecik eski İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Janrat Karaahmet, dün yaşamını yitirdi. Karaahmet'in cenazesi, bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Bilecik Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Güven Sönmez, Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, CHP Merkez İlçe Başkan Yardımcıları Burak Aslım ve Mert Kılıç, il genel meclis üyeleri, eski il başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda seveni katıldı.