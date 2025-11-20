ABD merkezli Axios'a göre, Pearcy, teşkilatta görev yaptığı dönemde Kennedy (JFK) suikastıyla ilgili soruşturmalar kapsamında Kongre'nin yanıltılmasına ilişkin hazırlanan bir rapor gördüğünü iddia etti.

CIA binasında, büyük ölçüde Kennedy suikastı kayıtları için ayrılmış küçük odaya, 2009'da kısa süreliğine girdiğini belirten Pearcy, 1963'te John F. Kennedy suikastının faili olarak yakalanan ve gözaltındayken öldürülen Lee Harvey Oswald'ın Meksika'daki faaliyetlerine ilişkin gri bir film kutusu gördüğünü paylaştı.

Pearcy, Latin Amerika politikaları üzerine çalıştığı sırada, Temsilciler Meclisi Suikastları Araştırma Komitesinin (HSCA) çalışmaları sebebiyle CIA'nın kurumsal itibarının ne ölçüde zarar gördüğünü değerlendirmek üzere hazırlanan bir rapora rastladığını belirtti.

CIA BAZI BELGELERİ DOSYADAN ÇIKARDI

Teşkilatın Genel Müfettişliği tarafından hazırlanmış yaklaşık 50 sayfalık raporda, bir CIA yetkilisinin, HSCA Baş Hukuk Müşaviri Robert Blakey'i nasıl yanılttıklarını övünerek anlattığı bir not yer aldığını aktaran Pearcy, nota ilişkin detayları paylaştı.

Pearcy, söz konusu notun, CIA görevlilerinin Kongre'nin görmesini istemedikleri bazı belgeleri çıkardığının ve ayıklanmış kopyaları Robert Blakey'e verdiklerinin kanıtı olduğunu savundu.

Belgeler büyük ölçüde ayıklanmış olduğu için Blakey'nin her birini 20 ila 30 dakika boyunca gözden geçirdikten sonra hiçbir soru sormadığını vurgulayan Pearcy, CIA görevlisi Martin Hawkins'in Blakey'i soru sormadığı için "meraksız" olarak nitelendirdiğini ifade etti.

Raporda Meksika'da çekilmiş dört Hasselblad fotoğraf makinesi ve 2 bin 300 fotoğrafa da atıfta bulunulduğunu aktaran Pearcy, "Bir tarihçi olarak, yetkililerin gerçekleri örtbas etmekten ve ABD halkını yanıltmaktan dolayı övünmeleri beni gerçekten rahatsız etti." ifadesini kullandı.

CIA'den Axios'a yapılan açıklamada, konuyla ilgili yasaların gerekliliklerinin yerine getirildiği ve çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Oswald'ın suikasttan önce Küba ve Sovyetler Birliği büyükelçiliklerini ziyaret ettiği sırada şehirde çekilmiş herhangi bir fotoğraf veya filmi olduğu iddiasını reddetti.