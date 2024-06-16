Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy’den Macron’a eleştiri

Nicolas Sarkozy, Le Journal de Dimanche gazetesine verdiği röportajda, Macron'un erken genel seçim kararını değerlendirdi.

Sarkozy, 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin açık ara farkla birinci gelmesinin ardından Macron'un parlamentoyu feshetmesinin, "hem cumhurbaşkanı için hem de ülke için büyük bir risk" oluşturduğunu ifade etti.

Macron'un parlamentoyu feshetme kararının, "aşırı sağın oy veren seçmenlerinin öfkesini tersine çevirmek yerine onaylamasıyla sonuçlanabileceğini" belirten Sarkozy, aşırı sağın seçimlerde tekrar güçlenme "riski" olduğunu vurguladı.

Sarkozy ayrıca, Cumhuriyetçiler Partisi'nin (LR) lideri Eric Ciotti'nin aşırı sağcılarla ittifak yapma olasılığına ilişkin açıklamalarını "uygunsuz" bulduğunu dile getirdi. Ciotti'nin bu yöndeki adımı, parti içinde bölünmelere ve iç tartışmalara yol açmış, birçok Cumhuriyetçi senatör ortak bir bildiri yayınlayarak bu ittifaka karşı olduklarını belirtmişti.

Fransa'da AP seçimlerinde Ulusal Birlik (RN) yüzde 31,37 oy oranıyla açık ara birinci gelmiş, Macron'un partisi Rönesans ise yüzde 14,60 ile ikinci sırada yer almıştı. Macron, seçim sonuçlarının ardından parlamentoyu feshederek 30 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında erken seçime gidileceğini duyurmuştu.