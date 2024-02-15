Eski cumhurbaşkanına hapis şoku. Karara itiraz edecek

Kaynak: AA
Eski cumhurbaşkanına hapis şoku. Karara itiraz edecek
Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Sarkozy'e seçimlere yasadışı finansman sağlamak suçundan 1 yıl hapis cezası verildi. Karara itiraz edilecek.

Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Nikola Sarkozy 2012'de kaybettiği seçimlerde yasadışı finansman sağlamakla suçlanıyor.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, ülkenin eski cumhurbaşkanı Sarkozy'nin avukatı Vincent Desry, müvekkilinin "telekulak" davasında masum olduğunu savundu.

Avukat, eski cumhurbaşkanının Paris Temyiz Mahkemesi'nin "telekulak" davasında aldığı karara itiraz edeceğini duyurdu.

Desry, müvekkilinin, davanın bir üst mahkeme olan Yargıtay'a gönderilmesini talep edeceğini söyledi.

Sarkozy’nin, 2012’deki seçim kampanyası için yasal sınır olan 22,5 milyon avroluk harcamanın 20,3 milyon avro üzerine çıkarak 42,8 milyon avro harcadığı belirtiliyor.

Sarkozy, seçim harcamalarının parti faaliyeti gibi gösterilmesi için kampanyayı yürüten Bygmalion şirketinden sahte fatura almakla, ilgili şirket de Sarkozy'nin masraflarını gizlemek için sahte fatura düzenlemekle suçlanıyor.

Seçim kampanyasının direktörü olan Jerome Lavrilleux, 2014'te şirketin düzenlediği mitinglerin maliyetinin düşürüldüğünü ve parti harcaması olarak faturalandırıldığını itiraf etmişti.

Sarkozy, yolsuzlukla suçlandığı "telekulak" davasında, 2021'de 1 yıl hapis cezasına çarptırılırken, Sarkozy mahkeme kararını temyize taşımıştı.

2023 Kasım’da savcılık, dava kapsamında Sarkozy hakkında 1 yıl tecilli hapis cezası talep etmişti.

Paris Temyiz Mahkemesi dün, 2012'deki seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağladığı gerekçesiyle Sarkozy'ye 6 ayı ertelenmiş toplam 1 yıl hapis cezası vermişti.

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