Eski Danıştay üyesi ve eski savcı gözaltına alındı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan, biri görevinden ihraç edilmiş Danıştay üyesi, 3 FETÖ zanlısı gözaltına alındı.
54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı.
Zanlıların, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan aranan, görevlerinden ihraç edilmiş Danıştay üyesi M.D, savcı C.Ö. ve komiser H.U. olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.(AA)
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