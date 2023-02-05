Eski Danıştay üyesi ve eski savcı gözaltına alındı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan, biri görevinden ihraç edilmiş Danıştay üyesi, 3 FETÖ zanlısı gözaltına alındı.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.

Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Zanlıların, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan aranan, görevlerinden ihraç edilmiş Danıştay üyesi M.D, savcı C.Ö. ve komiser H.U. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.(AA)