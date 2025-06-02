Eski Deva Partili Metin Gürcan'a hapis cezası!

Eski asker ve akademisyen, DEVA Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer alan Metin Gürcan, gizli belge temininden 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Gürcan, yabancı misyon temsilcilerine casusluk yaptığı suçlamasıyla yargılanıyordu.

CASUSLUK İLE SUÇLANMIŞTI

Gürcan hakkındaki soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. Metin Gürcan'a 16 yıl 8 ay hapis cezası isteniyordu. Gürcan'ın yaptığı bazı görüşmelere ilişkin fotoğraflar, soruşturma dosyasına eklenmişti. Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Gürcan'ın yabancı misyon temsilcilerine gizli askeri belge temin ettiği aktarılıyordu.

SERBEST BIRAKILMIŞTI, YENİDEN TUTUKLANDI

2021 yılında tutuklanan Gürcan, 2022 yılında adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılandı. Gürcan hakkındaki davada kararın açıklanmasıyla yeniden tutuklandı.