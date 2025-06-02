Eski Deva Partili Metin Gürcan'a hapis cezası!

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Eski Deva Partili Metin Gürcan'a hapis cezası!

Eski asker ve akademisyen, DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan'ın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Gürcan'ı gizli belge temininden 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Eski asker ve akademisyen, DEVA Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer alan Metin Gürcan, gizli belge temininden 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Gürcan, yabancı misyon temsilcilerine casusluk yaptığı suçlamasıyla yargılanıyordu.

CASUSLUK İLE SUÇLANMIŞTI

Gürcan hakkındaki soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. Metin Gürcan'a 16 yıl 8 ay hapis cezası isteniyordu. Gürcan'ın yaptığı bazı görüşmelere ilişkin fotoğraflar, soruşturma dosyasına eklenmişti. Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Gürcan'ın yabancı misyon temsilcilerine gizli askeri belge temin ettiği aktarılıyordu.

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SERBEST BIRAKILMIŞTI, YENİDEN TUTUKLANDI

2021 yılında tutuklanan Gürcan, 2022 yılında adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılandı. Gürcan hakkındaki davada kararın açıklanmasıyla yeniden tutuklandı.

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