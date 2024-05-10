Eski devlet bakanı Bekir Aksoy vefat etti

54. Hükümette Devlet Bakanlığı yapan, 20 ve 21. Dönem Çorum, 23. Dönem Ankara Milletvekili olan Bekir Aksoy, hayatını kaybetti.

74 yaşında vefat eden Aksoy'un naaşı, Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Gölbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

Öte yandan Aksoy için yarın TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek.

BEKİR AKSOY KİMDİR?

Çorum'da 1950 yılında doğan Aksoy, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümü'nden mezun oldu.

Kaymakamlık yapan Aksoy, İçişleri Bakanlığında Personel Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Personel Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Aksoy daha sonra Afyonkarahisar, Sivas ve Adana Valisi olarak atandı, İçişleri Müsteşarı olarak görev yaptı.

Aksoy, 20 ve 21. Dönem Çorum, 23. Dönem'de Ankara Milletvekili seçildi, 54. Hükümet'te Devlet Bakanlığı yaptı.

NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliği görevinde de bulunan Aksoy, evli ve 2 çocuk babasıydı.