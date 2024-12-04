Eski Devlet Bakanı TBMM'de unutulmadı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eski Devlet Bakanı TBMM'de unutulmadı

Ankara'da vefat eden eski Devlet ve Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu için TBMM'de tören gerçekleştirildi.

Ankara'da vefat eden eski Devlet ve Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu için TBMM'de tören düzenlendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 16., 18., 19., 20. ve 21. dönemlerde Zonguldak Milletvekilliği, Devlet Bakanlığı ve 53.-54. Dönem Ulaştırma Bakanlığı görevlerini yürüten Ömer Barutçu, 82 yaşında hayatını kaybetmişti. Barutçu için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, eski bakanlar, milletvekilleri, eski milletvekilleri ve Barutçu'nun ailesi katıldı.

Barutçu'nun naaşı, Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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