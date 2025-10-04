Eski dost Mustafa Karaalioğlu'ndan Erdoğan’a sert uyarı! Biz zamanlar sır küpüydü…

ERDOĞAN DOSTÇA ‘EKONOMİ’ UYARISI

AKP mahallesinden iktidara dostça uyarılar gelmeye devam ediyor. AKP’li eski vekil Şamil Tayyar, TÜİK’in enflasyonuna dair ekonominin şahdamarının "güven" olduğunu belirterek iktidarı dostça ekonomi üzerinden uyardı. Tayyar, “Vakit daralıyor, haberiniz olsun” uyarısında bulundu.

KARAALİOĞLU'NDAN BU SEFER SERT “ADALET” UYARISI

Tayyar’ın ardından bugün ise Erdoğan’ın sır küpü yazar Mustafa Karaalioğlu’ndan ‘adalet’ uyarısı geldi. Karaalioğlu, “Bir sır değil…” diyerek, şunları dile getirdi:

“Bir sır değil… Memlekette hukuka, yargıya güven yok. Geri kalan da her gün biraz daha düşüyor. Adalet duygusu sadece mahkeme salonlarında değil her yerde giderek zayıflıyor ve yerini endişe alıyor. Şok edici gözaltıların, akıl almaz tutuklamaların, çelişkili mahkeme kararlarının ve medyaya sızan bilgi/belgelerin yağmur gibi yağdığı ortamda başka türlüsü de olamazdı. Toplum yargıyı adalet kavramı üzerinden değil icranın bir unsuru olarak gördükten sonra güven tabii ki azalacaktır.”

ERDOĞAN: YARGI VE EMNİYETİMİZ DE ANAYASAL GÖREVİNİ YERİNE GETİRMİŞ

Erdoğan ise bugün muhalefetin ve eski dostların yargı eleştirisine "İhbar gelmiş, yargı ve emniyetimiz de anayasal görevini yerine getirmiş. Ne yapsalardı? Yolsuzluğa yol mu verselerdi? Beyefendi hiç alınmasın, hiç gücenmesin" dedi.

MUSTAFA KARAALİOĞLU KİMDİR?

1995 yılında Yeni Şafak Gazetesi'nin kuruluşunda görev alan Mustafa Karaalioğlu, Yeni Şafak Gazetesi'nde yazarlık, genel yayın yönetmenliği ve yazı işleri müdürlüğü gibi görevlerde bulundu.

Daha sonra Star Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliğini ve Star Medya Grubu'nun İcra Kurulu başkanlığını üstlenmiştir. 2014 yılında ise Star gazetesindeki görevinden ayrıldı. Karaalioğlu, son olarak Karar gazetesinde köşe yazarlığı görevini yapıyor.

2014 yılında Kanal 24’de ‘sizi destekleyen cemaatlerde var’ söyleminde bulunan Mustafa Karaalioğlu’na Erdoğan, “Bak bir daha bu cemaat ifadesini kullanmayın” diyerek azarlamıştı.

Karaalioğlu’nun Erdoğan’ın bir numaralı sır küpü olarak biliniyordu.