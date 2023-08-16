Eski dostu düşmanı oldu. Pence'den Trump'ı kızdıracak sözler

Donald Trump iktidarında Başkan Yardımcısı olarak görev yapan ve 2024 Başkanlık seçimine aday olan Mike Pence, Trump'ın oyların çalındığına yönelik iddiasını yalanladı.

KAYNAK: AA
Eski dostu düşmanı oldu. Pence'den Trump'ı kızdıracak sözler

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan eski Başkan Yardımcısı Mike Pence, eski Başkan Donald Trump'ın Georgia eyaletindeki 2020 başkanlık seçiminde "sahtekarlık yapıldığına" ilişkin iddialarının aksine "eyaletteki seçimde oyların çalınmadığını" savundu.

ABD'de 2024 başkanlık seçiminde Trump'ın rakibi olarak yarışacak Pence, Indiana'da düzenlenen bir konferansta 2020 Georgia'daki başkanlık seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump ve diğer 17 kişinin eyaletteki 2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarını "geçersiz saymaya" çalışmakla suçlanmasına değinen Pence, "Trump ve müttefikleri, her ABD'li gibi suçluluğu ispat edilene kadar suçsuz olma hakkına sahip" dedi.

Trump'ın seçimde "sahtekarlık yapıldığına dair kanıtları olduğuna" ilişkin söylemlerini anımsatan Pence, eski Başkan Trump'ın aksine "Georgia'da seçimlerde oyların çalınmadığını" savundu.

Trump'ın, 2 Ocak 2021'de Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger'ı, eyaleti kazanmak için ihtiyaç duyacağı "11 bin 780 oyu bulması" için aradığı iddia edilen bir ses kaydı basına sızmıştı.

Ses kaydının basına sızmasının ardından konuyla ilgili soruşturma açılmıştı.

DONALD TRUMP HAKKINDA SUÇLAMALAR

Georgia'nın Atlanta kentinde, "eyaletteki 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi" iddiasını uzun süredir soruşturan Fulton bölgesi savcılarının sundukları deliller ve tanık ifadelerinin ardından Trump'a yeni suçlamalar isnat edilen iddianame 14 Ağustos'ta kamuoyuna açıklanmıştı.

98 sayfalık 41 suçlamanın yer aldığı iddianamede, Trump'a aralarında "bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik", "yalan beyanda bulunmak için komplo kurma" ve "eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme" başlıklarının da bulunduğu 13 suç isnat edilmişti.

Trump'ın yanı sıra aralarında eski avukatları Rudy Giuliani ve John Eastman ile eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un da aralarında bulunduğu 18 kişiye daha suçlama yöneltilmişti.

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