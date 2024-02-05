Eski eşi diri diri mezara gömdü. Burnunu kullanarak canlı çıktı

Chae Kyong An, eski eşi Young Sook An’ı, ABD’nin Washington kentinde bulunan evinden zor kullanarak kaçırdı. Young, ağzı bağlı ve kapalı olduğu halde, Apple saatini kullanarak 911’i aradı ve bu çağrı üzerine polisler olay yerine geldi.

Fox News’e göre, polisler Young’a defalarca tıbbi bir acil durum olup olmadığını ve herhangi bir tehlike altında olup olmadığını sordu, ancak Young’dan sadece boğuk çığlıklar duyabildiler.

Bir komşunun evinin güvenlik kamerası görüntüleri, Chae’nin bir polis arabasının yanından hızla geçtiği anı kaydetti. Bu görüntüler üzerine Young için kayıp kişi ilanı verildi.

Ertesi gün, Young, vücudunun bazı kısımları koli bandıyla sarılmış halde, Steadman Road’daki bir evin kapısını çaldı. Young, kocasının kendisini öldürmeye çalıştığını ve kendisini bir boş mezarın içine attığını söyledi.

Young, o sırada kocasıyla şiddetli bir boşanma süreci yaşadığını ve kocası hakkında aile içi şiddet nedeniyle koruma kararı olduğunu bildirdi. Talihsiz kadın, kocasının evde çıkan bir kavganın ardından kendisini ormanlık bir alana götürdüğünü ve sığ bir mezarın üzerine ağır bir ağaç koyduğunu anlattı.

Young, nasıl kaçmayı başardığını da açıkladı: Nefes alabileceği boşluklar oluşturmak için burnunu toprağa sürtüğünü, daha sonra da, yaklaşık yarım saat boyunca ormanda dolaştıktan sonra bulduğu ilk evin kapısını çaldığını belirtti. Polis, Young’un yaraları için yakındaki bir hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Kadının kocası ise, ormanda yürürken bir bölge sakini tarafından görüldü. Polis ekiplerine durumun bildirilmesi üzerine tutuklandı. Chae, cinayete teşebbüs, aile içi şiddet/birinci derece saldırı ve insan kaçırma suçlarıyla suçlandı.