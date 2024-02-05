Cemaatin önünde arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Camide yaşanan cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

3 Şubat Cumartesi günü Saruhanlı ilçesi Çarşı Merkez Camii'nde yaşanan olayda, sabah namazına beraber giden pazarcı esnafı Feyzullah Demir (36) ve berber esnafı İbrahim G. (35) arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından İbrahim G., yanında bulunan bıçakla arkadaşına saldırdı.

Feyzullah Demir aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. İbrahim G. ise o noktadan uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri ulaştırıldı. Ağır yaralı biçimde hastaneye yetiştirilen Feyzullah Demir yaşamını yitirirken, İbrahim G. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri bittikten sonra İbrahim G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İbrahim G.'nin psikolojik tedavi gördüğü, Feyzullah Demir’in ise hafif otizmli olduğu öğrenildi. Diğer taraftan camide gerçekleşen bıçaklı saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı.