Eski eşi ve kızını öldüren diş teknisyenine istenen ceza belli oldu

Olay, 30 Aralık 2023 tarihinde saat 09.00 sıralarında Ulukapı Mahallesi 154263 Sokak'ta gerçekleşti. Diş teknisyeni Bekir Doğan, üç ay önce boşandığı Ayşe Gezer'in evine gitti. Geceyi eski eşiyle birlikte geçiren Doğan, sabaha karşı Ayşe Gezer ve kızı Gözde Nur Doğan'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ayşe Gezer ile kızı Gözde Nur Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bekir Doğan, olaydan sonra polise giderek teslim oldu. İfadesinde, eski eşi Ayşe Gezer'in başkasıyla görüştüğünü fark ettiğini, tartışmanın ardından ateş ettiğini söyledi.

Bekir Doğan'ın mahkemede verdiği ifadesine göre, ''Ayşe’yi barışmaya ikna etmeye çalışıyordum. Kızım Gözde Nur ise barışmamızı istemiyordu. Boşandığımız zaman içinde Ayşe’nin beni aldattığını öğrendim. Olay gecesi birlikte kaldık. ‘Bana niye ihanet ettin?’ diye sorduğumda ‘sen bunu hak ettin’ cevabını aldım. Bunun üzerine evden çıkıp arabadaki av tüfeğini alıp eve geri döndüm. Ateş ettiğimde Ayşe yatakta uyanıktı, kızım Gözde Nur ise uyuyordu” şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Bekir Doğan hakkında 'boşandığı eski eşi kasten öldürme' ve 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. İlk duruşma 26 Nisan'da görülecek.