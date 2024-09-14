Eski eşini kızının yanında vurup ağır yaraladı

Kaynak: AA
Eski eşini kızının yanında vurup ağır yaraladı

Kayseri'de eski eşi tarafından 8 yaşındaki kızının yanında tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı.

Kayseri'de eski eşi tarafından tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, B.A. aracıyla Melikgazi ilçesi Şiremenli Caddesin'de seyir halinde olan eski eşi F.G'nin kullandığı 06 AJ 2926 plakalı otomobili durdurdu.
B.A, bir süre tartıştığı F.G'ye minik kızının gözü önünde tabancasını çıkarıp ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan kadın ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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