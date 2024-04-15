Eski eşini silahla vurduktan sonra intihar etti. Düğün salonunda eski koca terörü

Sancaktepe Merve Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki düğün salonunda meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre Bella Palas düğün salonunda eski eşi Çiğdem A. (43) ile karşılaşan Mehmet B. (53), henüz belirlenemeyen bir nedenden önce eski eşine tabancayla ateş etti, daha sonra aynı silahla kendini vurarak intihar etti.

Ağır yaralanan Çiğdem A. Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne, Mehmet B. ise Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mehmet B. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarakhayatını kaybederken, Çiğdem A.'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.