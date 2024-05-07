Eski eşini ve yanında gördüğü erkeği bıçaklayan zanlı tutuklandı

Kaynak: AA / DHA
Eski eşini ve yanında gördüğü erkeği bıçaklayan zanlı tutuklandı
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan tartışmada eski eşi Pınar G.'yi 15 yerinden, birlikte gördüğü Volkan G.'yi 6 yerinden bıçakla yaralayan Erkan Ozan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine yollandı.

Antalya'nın Serik İlçesinde çıkan tartışmada bıçağını çeken eski eş dehşet saçtı. Tartışma sırasında eski eşi Pınar G'yi 15 yerinden, yanında gördüğü Volkan G'yi ise 6 yerinden bıçaklayan Erkan Ozan, bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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Zanlı eski eş çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine yollandı. Erkan Ozan ifadesinde ifadesinde, tekrar evlenmek için çaba sarf ettiği eski eşini Volkan.G'yi yanında gördüğünde sinirlendiğini, ne yaptığını bilmeyerek bıçakladığını söylediği öğrenildi.

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