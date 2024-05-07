Eski eşini ve yanında gördüğü erkeği bıçaklayan zanlı tutuklandı

Antalya'nın Serik İlçesinde çıkan tartışmada bıçağını çeken eski eş dehşet saçtı. Tartışma sırasında eski eşi Pınar G'yi 15 yerinden, yanında gördüğü Volkan G'yi ise 6 yerinden bıçaklayan Erkan Ozan, bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Zanlı eski eş çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine yollandı. Erkan Ozan ifadesinde ifadesinde, tekrar evlenmek için çaba sarf ettiği eski eşini Volkan.G'yi yanında gördüğünde sinirlendiğini, ne yaptığını bilmeyerek bıçakladığını söylediği öğrenildi.