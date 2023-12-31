Eski eşinin evine yeni eşi ile gidince bıçaklı kavga çıktı. 2'si ağır 3 yaralı

Kartal’da gece saatlerinde meydana gelen kavgada bıçaklar konuştu. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayın gerçekleşme sebebi ise Brezilya dizilerinde yaşanan olayları aratmadı.

Karlıktepe mahallesinde meydana gelen kavgada; boşanan bir çift eski eşinin evine nafaka meselesini görüşmek üzere yeni işi ile birlikte gitti.

Eski eşin yeğeni Zehra Ç.’nin de nafaka konusuna dahil olması ile birlikte olay tartışma boyutuna geldi.

Tartışma kısa sürede büyüyüp yerini kavgaya bıraktı. Kavgada tarafların bıçak kullanmasından sonra Okan U’nun eski eşi ve tartışmaya dahil olan yeğeni ile Okan U. yaralandı.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Eski eş Gözdem ile yeğeni Zehra Ç. Ağır bir şekilde yaralandı. Okan U.’nun ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın başladığı da edinilen bilgiler arasında.