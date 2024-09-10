Eski eşinin yeni kocasını pompalı tüfekle vurdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eski eşinin yeni kocasını pompalı tüfekle vurdu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir şahıs, eski eşinin kocasını pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, şahsın eski eşinin evlendiği Ramazan İşler’i evden çıkarken pusu kurup saldırmasıyla gerçekleşti. Şahıs, evden çıkan İşler'i kalçasından vurduktan sonra kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi, Ramazan İşler hastaneye kaldırıldı.

Olay anında sesleri duyan Ramazan İşler'in annesi Güllüşah İşler, oğlunun vurulduğunu fark ettiğini ve eski eşinin sürekli rahatsız ettiğini söyledi. Görgü tanıkları, silah seslerini duyup olay yerine geldiklerinde bir kişinin kaçtığını gördüklerini belirtti. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Son Haberler
Aç kalan domuzlar öğrenci yurdunun bahçesine kadar geldi
Aç kalan domuzlar öğrenci yurdunun bahçesine kadar geldi
Eski eşinin yeni kocasını pompalı tüfekle vurdu
Eski eşinin yeni kocasını pompalı tüfekle vurdu
Deli Yürek’in unutulmaz ismi Kızıl Goncalar kadrosunda
Deli Yürek’in unutulmaz ismi Kızıl Goncalar kadrosunda
'Türk polisinden kaçılmaz' demişti, uyuşturucuyla yakalandı
'Türk polisinden kaçılmaz' demişti, uyuşturucuyla yakalandı
Hulusi Akar: AB'nin adil olmayan muamelesi sinir bozucu hale geldi
Hulusi Akar: AB'nin adil olmayan muamelesi sinir bozucu hale geldi