Eski eşinin yeni kocasını pompalı tüfekle vurdu

Olay, şahsın eski eşinin evlendiği Ramazan İşler’i evden çıkarken pusu kurup saldırmasıyla gerçekleşti. Şahıs, evden çıkan İşler'i kalçasından vurduktan sonra kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi, Ramazan İşler hastaneye kaldırıldı.

Olay anında sesleri duyan Ramazan İşler'in annesi Güllüşah İşler, oğlunun vurulduğunu fark ettiğini ve eski eşinin sürekli rahatsız ettiğini söyledi. Görgü tanıkları, silah seslerini duyup olay yerine geldiklerinde bir kişinin kaçtığını gördüklerini belirtti. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.