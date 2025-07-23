Eski eşten şok plan! Motosiklet alevlere teslim oldu

Kaynak: DHA

Çanakkale’de M.D, isimli kişi iki yıl önce ayrıldığı eşine ait motosikletini kundaklattı. Kamera görüntüler üzerine iki kişi yakalandı. Şüphelilerin motosikleti 50 bin lira karşılığında kundakla yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.

Olay, 23 Haziran'da saat 00.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın önünde duran motosiklet, 2 kişi tarafından ateşe verildi. Şikayet üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda M.D.'nin eski eşi Z.K.'nin motosikleti yakması için H.D. ve C.D.'ye 50 bin TL verdiğini tespit etti. 21 Temmuz'da gözaltına alınan M.D., H.D. ve C.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Öte yandan motosikletin kundaklanma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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