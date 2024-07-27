Eski Fenerbahçeli Zico 18 milyonunu kaptırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Eski Fenerbahçeli Zico 18 milyonunu kaptırdı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Arthur Zico, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesi 18 milyon lirasını kaptırdı.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Arthur Zico'nun, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 500 bin euro değerindeki eşyalarının yer aldığı çantası çalındı.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü ve Brezilya efsanesi Zico, Paris'te 500 bin Euro'luk soyguna uğradı.

Brezilya Olimpiyat delegasyonu üyesi olan efsane isim, oyunların başlamasına kısa bir süre kala şok yaşadı. Fransa basınında Le Parisien'in haberine göre Zico'nun içinde toplam 500 bin Euro'luk kişisel eşyasının yer aldığı çantası çalındı.

Alınan bilgiye göre, Paris'te kaldığı otelden taksiyle ayrılan Zico'nun çantası, kimliği henüz belirlenemeyen hırsızlar tarafından taksinin içinden çalındı. Çantanın içinde pahalı bir saat, nakit para ve bazı evrakların yer aldığı belirtildi.

Yaşanan olayın ardından Paris savcılığına suç duyurusunda bulunulurken, hırsızların yakalanması için soruşturma başlatıldı.

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