Eski Fenerbahçeliden şok sözler: 'Bir felsefeleri yok, hayvan gibi davranıyorlar'

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Eski Fenerbahçeliden şok sözler: 'Bir felsefeleri yok, hayvan gibi davranıyorlar'

Fenerbahçe'de bir sezon forma giyen Yassine Benzia, sarı lacivertli kulüple ilgili sert açıklamalar yaptı.

Kariyerini Azerbaycan'ın Karabağ takımında sürdüren eski Fenerbahçeli Yassine Benzia, sarı lacivertli kulüpte geçirdiği günlerle ilgili Azerbaycan basınına açıklamalarda bulundu.

2018 yılında Ali Koç'un başkan seçildiği ilk sene Lille'den Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelen Cezayirli futbolcu, "Bana göre Fenerbahçe'nin bir felsefesi yok. Her sezon sayısız oyuncu değiştiriyorlar. Orada oyunculara hayvan gibi davranıyorlar. Tıpkı bana yaptıkları gibi. O zaman kulübün bu politikasından muzdarip olan tek kişi ben değildim. İşinizi düzgün yapmazsanız sonuçlar aynı olur" diye konuştu.

Sarı lacivertlilerde o sezon 20 maçta oynayıp 2 asist yapan Benzia, sonrasında Olympiakos ve Dijon forması giymiş, ardından bir dönem de Hatayspor'a gelmişti.

Cezayir Milli Takımı'nda 8 karşılaşmada görev alan oyuncu bu maçlarda 4 gole imzasını attı.

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