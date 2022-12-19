Berke Özer'in yeni takımı belli oldu. Eski Fenerbahçeli'nin Avrupa macerası kısa sürdü

Berke Özer, Portekiz'in Portimonense takımına transfer olmuştu.

Ancak Berke'nin Avrupa macerası kısa sürdü. Ajansspor'da yer alan habere göre Berke Özer, Türkiye'ye geri döndü ve Spor Toto 1. Lig'in iddialı takımı Eyüpspor ile anlaşma sağladı.

İstanbul temsilcisinin 22 yaşındaki kaleci ile 2.5 yıl + 2 yıl opsiyonlu şekilde anlaşmaya vardığı belirtildi.

Berke'nin Portekiz kulübünde sadece 2 maçta oynayabildiği ifade edildi.