ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump’ın Noel buluşmasında çekilen aile fotoğrafında yer almaması yine dedikodulara neden oldu.

Çeşitli suçlamalarla hakkında açılan davalara rağmen 2024’te yapılacak başkanlık seçimlerinde yarışmayı amaçlayan Donald Trump’ın eşi eski First Lady'nin bir süredir ortalarda görünmemesi dikkat çekiyor.

Melania Trump, ailenin Noel yemeğinde ve aile fotoğrafında yer almadı. Donald Trump Jr.'ın nişanlısı Kimberly Guilfoyle’nin paylaştığı aile fotoğrafında, tüm Trump ailesi kareye girerken gözler Melania Trump'ı aradı.

EVLİLİK ANLAŞMASINI YENİLEDİ İDDİASI

Lüks golf kulübünde organize edilen partiye eski First Lady'nin katılıp katılmadığı da bilinmiyor. Ailenin takipçileri sosyal medyada "Melania nerede?" sorusunun cevabını aradı.

Bir iddiaya göre ise 53 yaşındaki Melania Trump’ın Noel'i hasta annesinin yanında geçirdiğini aktardı.

The Telegraph gazetesine konuşan "Mar-a-Lago: Inside the Gates of Power at Donald Trump’s Presidential Palace" kitabının yazarı, gazeteci Laurence Leamer, bir süre önce Melania Trump için "Gözlerden uzak, izole bir hayat yaşıyor. Yakınları bile nerede olduğunu bilmiyor. Sır gibi saklanıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Melania Trump, eşinin son seçim kampanyası gezilerine de hiç katılmamasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Eski First Lady'nin daha çok diplomatik etkinliklere katılmak için Donald Trump'la anlaşma yaptığı ve evlilik anlaşmasını da yenilediği iddia ediliyor.