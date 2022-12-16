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Rooney ünlü rapçiyi ringe çağırdı: Boks yapalım

Ünlü rapçi KSI; efsane İngiliz futbolcu Wayne Rooney'nin kendisiyle boks maçına çıkmak istediğini açıklarken kendisinin efsane futbolcuya verdiği yanıtı da paylaştı.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 11:56
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Eski futbol yıldızı Rooney ünlü rapçiyle boks maçına çıkmak istedi

Rooney ünlü rapçiyi ringe çağırdı: Boks yapalım
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Popüler İngiliz Youtuber ve rapçi KSI, efsane İngiliz futbolcu Wayne Rooney'nin kendisiyle boks maçına çıkmak istediğini söyledi.

Gerçek adı Olajide Olatunji olan KSI; Rooney'nin kendisini maça çıkmaya davet ettiğini açıkladı.

"İSTEMİYORUM"

KSI Talk Sport'taki açıklamasında; "Umarım bunu burada açıklamama kızmaz. Rooney benimle iletişime geçti ve "Maça çıkmalıyız." dedi. Ben teklifini reddetim. Gerçekten onunla kavga etmek istemiyorum." dedi.

Rapçi ve Youtuber, daha önce boks maçlarında yer aldı. Bu yıl Ağustos ayında iki boks maçına çıkan KSI, ikisini de kazanmıştı.

Daha önce Dünya Şampiyonu Tyson Fury, Oleksandr Usyk ile çıkacağı maçtan önce Rooney'den yardım alacağını açıklamıştı.

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