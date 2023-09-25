Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşinden Kadir İnanır paylaşımı

Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Yaptığı paylaşımlarla da beğeni toplayan güzel isim, bu defa Kadir İnanır ile buluştu.

İstanbul havalimanında Kadir İnanır'la olan karesini paylaşan Sarıoğlu'na yorum yağdı.

KADİR İNANIR'LA HAVA ALANINDA BULUŞTU

Kadir İnanır ile fotoğrafını paylaşan Yağmur Sarıoğlu, "Annem fotoğraf çekilmeden gelirsen fena kızarım demiştir" notunu düştü.

Güzel ismin karesine hayranları, "Çok güzel" "Kadir İnanır'a selamlar" tarzında yorumlar yaptı.