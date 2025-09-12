Eski futbolcunun menajerinden Bursaspor'a haciz işlemi

Bursaspor İkinci Başkanı Oğuzhan Kutlucan, kulübe haciz geldiği haberleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Dün kulüp binasında gerçekleştirilmek istenen haciz işleminin, 2018'de Udinese'ye transfer olan William Troost-Ekong'un menajerinin alacaklarından kaynaklandığı iddia edilmişti.

Konunun transfer tahtasıyla ilgisi olmadığını belirten Kutlucan, "Yapılmak istenen hacze konu olan alacak transfer tahtasıyla ilgili olmadığı gibi, söz konusu alacak, kulübümüzden 2018 yılında Avrupa’ya transfer olan oyuncunun menajerinin bu transfere aracılık etmesinden doğduğu ifade edilen bir alacaktır. İlgili oyuncunun ve menajerinin transfer tahtasına konu bir alacağı yoktur" dedi.

Transfer tahtasındaki yabancı oyuncuların alacaklarının ödendiğini aktaran Oğuzhan Kutlucan, "Başkanımızın daha önce açıkladığı üzere transfer tahtasındaki tüm yabancı oyuncu alacakları ödenmiştir. Davası devam eden yerli oyuncu, antrenör ve sporcu ailesiyle ilgili alacakların hukuki süreci tarafımızca takip edilmekte olup, geçtiğimiz hafta yine 2018 yılından gelen 4.700.000 TL tutarındaki oyuncu dosyası yönetimimizce ödenerek kapatılmıştır" ifadelerini kullandı.

"Transfer tahtası alacaklarıyla, menajer, avukat, tazminatlar, güvenlik şirketleri ve benzeri alacaklar birbirinden ayrı konulardır" diyen Kutlucan, geçmişi 7-8 yılı bulan tüm borçlarla ilgili görüşmelerin ve kaynak bulma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.