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Galatasaray'dan ayrılan Omar'ın yeni takımı belli oldu

Galatasaray'dan sezon başında ayrılan Omar Elabdellaoui'nin yeni takımı belli oldu.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 19:18
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Eski Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin yeni rotası Norveç oldu

Galatasaray'dan ayrılan Omar'ın yeni takımı belli oldu
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Daha önce Manchester City, Stromsgodset, Feyenoord, Eintracht Braunschweig, Olympiakos ve Hull City'de forma giyen Norveçli futbolcu Galatasaray'a transfer olmuş, ancak gözüne gelen havai fişek nedeniyle ameliyat olurken uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Galatasaray'da 20 maça çıkan Omar'ın sözleşmesi eylül ayında feshedilmişti.

3 aydır kulüpsüz olan Omar'ın Norveç takımlarından Bodo Glimt'le anlaştığı belirtildi.

Kulüp, Omar'la 2 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

 

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