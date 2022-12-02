Galatasaray'dan ayrılan Omar'ın yeni takımı belli oldu

Daha önce Manchester City, Stromsgodset, Feyenoord, Eintracht Braunschweig, Olympiakos ve Hull City'de forma giyen Norveçli futbolcu Galatasaray'a transfer olmuş, ancak gözüne gelen havai fişek nedeniyle ameliyat olurken uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Galatasaray'da 20 maça çıkan Omar'ın sözleşmesi eylül ayında feshedilmişti.

3 aydır kulüpsüz olan Omar'ın Norveç takımlarından Bodo Glimt'le anlaştığı belirtildi.

Kulüp, Omar'la 2 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.