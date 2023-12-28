Eski güzellik kraliçesi silah kaçakçılığından tutuklandı. Evinde adeta cephanelik bulundu

Kaynak: Haber Merkezi
Eski güzellik kraliçesi silah kaçakçılığından tutuklandı. Evinde adeta cephanelik bulundu
Bolivya'da, Miss Bolivya Mundo 2020 ve Miss Charm Bolivya 2023 yarışmalarında güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos silah kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı.

İki kere güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos’un, silah kaçakçılığı gibi yasadışı faaliyetlerden kaynaklanan suçlamalar sebebiyle tutuklandığı öğrenildi.

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GÜZELLİK KRALİÇESİNİN EVİNDE CEPHANELİK ÇIKTI

Güzellik kraliçesinin evinde yapılan polis aramasında çok miktarda silah ve AK-47 mühimmatı bulundu. Campos, Miss Bolivya Mundo 2020 ve Miss Charm Bolivya 2023 yarışmalarında kraliçe seçilmişti.

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Polis, 22 yaşındaki Alondra Mercado Campos'un şu anda Beni’de bulunan Trinidad Kadınlar Hapishanesi’nde tutulduğunu açıkladı.

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Yerel haberlere göre genç kadın, mahkemeye çıkana kadar 30 gün süresince tutuklu kalacak. Soruşturmanın savcıları, kadının arabasında yapılan adli tıp testlerinin de uyuşturucu suçlamalarına kanıt sağlayabileceğini belirtti.

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FİRARİ ERKEK ARKADAŞI DA TORBACIYMIŞ

Daily Mail'in haberine göre, ismi belirtilmeyen erkek arkadaşı da firari ve uyuşturucu kaçakçılığı suçundan sorgulanmak üzere aranıyor.

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Bölge Savcı Yardımcısı Geraldo Balderas, "Erkek arkadaşı uyuşturucu kaçakçılığından soruşturma kapsamında ve adaletten kaçıyor" dedi.

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Balderas, "Campos'un ele geçirilen cep telefonunda bulunan video görüntüleri, kendisinin ve partnerinin polis tarafından el konulan yasadışı silahlara karıştığını gösteriyor" diye konuştu.

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