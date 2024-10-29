Eski HDP'li vekilin 29 Ekim rahatsızlığı! Skandal paylaşımı tepki çekti

Cumhuriyet’in 101. yılı tüm ülkede coşkuyla kutlanırken, eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal bir paylaşım geldi.

HDP 25 ve 26. Dönem Şırnak Milletvekili olan Encü, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kürdün inkarı ve imhası üzerine kurulmuş Cumhuriyet'iniz Cumhuriyet değildir" şeklinde ifadelere yer vermişti.

Encü'nün paylaşımına sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyürken, Encü’nün eski skandalları da yeniden gündeme geldi.

YENİLDİĞİMİZ MAÇTA PORTEKİZ'İ KUTLAMIŞTI

Encü, A Milli Futbol Takımımızın Euro 2024'te grubundaki ikinci maçta Portekiz'e 3-0 kaybetmesinin ardından Kürtçe sözlerle Portekiz'i tebrik etmişti.

Encü paylaşımında "Bijî Portîkez… (Yaşa Portekiz)" ifadelerini kullanmıştı.