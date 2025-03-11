Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan Suriye SDG anlaşmasındaki büyük tehlikeyi açıkladı

Suriye Hükümeti ile SDG arasında dün yapılan anlaşmayla, YPG'li teröristlerin Suriye ordusuna katılacağı ortaya çıkmıştı.

Yurt Partisi Genel Başkanı ve eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, Suriye'deki gelişmelere ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye aktif bir politika icra etmelidir." diyen Tantan bölgedeki tehlikeye dikkat çekti.

SDG güçleri Suriye Ordusu'na katılıyor

Eski İçişleri Bakanı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu değerlendirmelerde bulundu:

"TÜRKİYE’NİN YENİ SORUNLARA MARUZ KALMASINA NEDEN OLACAKTIR"

Suriye Ordusu’nun terör örgütünü meşrulaştırarak kendi içine kabul etmesi, hatta bir emperyalist güdümlü PKK devletine zemin hazırlanması, Esad sonrası yeni dönemde Suriye ile ilişkilerimizi telafisi güç şekilde zedelemiştir. Bu denklemde kazanan İsrail olmuş ve Suriye’nin de tıpkı Ürdün gibi askeri ve siyasi güçten yoksun bir şekilde kalmasına neden olacak bir durum yaratmıştır. Cumhurbaşkanının Suriye meselesinde verdiği son mesajlar söylem düzeyinde kalmamalı, Türkiye aktif bir politika icra etmelidir. Suriye’nin etnik ve mezhepsel bir çatışmaya girmesi büyük bir istikrarsızlık yaratacak, Türkiye’nin yeni sorunlara maruz kalmasına neden olacaktır. Bölgedeki Türk aşiretlerini İsrail’in güdümüne terk etmek asla kabul edilebilecek bir seçenek değildir. Türkiye siyasi gücünü kullanarak sahadaki durumu değiştirebilecek güç ve kapasiteye sahiptir. Türkiye’yi denklem dışı bırakmak isteyen emperyal güçler bölgedeki son sözü Türkiye’nin söyleyeceğini bilmelidir.

Suriye haritası değişti! Anlaşma resmen imzalandı

İktidarda ve muhalefette konuyu derinlikli bir şekilde değerlendirebilecek isimlerin yokluğu siyaset mekanizmasının zaafiyetini ortaya koymuştur. Ekranlarda yapılan tartışmalarda da aynı derinlik yoksunluğu göze çarpmaktadır. Türkiye bölgenin en güçlü ülkesi olarak kimseden icazet almaya gerek duymadan politikasını icra etmeli, kendini büyük olarak adlandıran devletlere bölgenin Türk kimliği olmadan yönetilemeyeceğini kabul ettirmelidir. Türkiye bunu yapabilecek kapasiteye sahip olup er ya da geç yapacaktır. Bu yurt bizim sahip çıkacağız!