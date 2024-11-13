Eski İçişleri Bakanı’ndan elektronik seçim çalışmalarına tepki

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, sosyal medya platformu X’den son dönemde gündemde olan elektronik seçim çalışmaları hakkında bir paylaşımda bulundu. Tantan, elektronik seçim çalışmalarının halkta her zaman sorgulanır hale geleceğini ve parmak boyası uygulamasının geri getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Tantan, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Elektronik seçim çalışmaları; veri güvenliği, gizlilik, dışarıdan müdahale gibi hususlarda hangi teknolojiye sahip olursanız olun güvenlik zaafiyetine açıktır. Türkiye’de parmak boyasının kaldırılması sonrasında artan seçim güvenliği tartışmalarına elektronik seçimin eklenmesi halinde seçim sonuçları halkta her zaman sorgulanır hale gelecektir. Seçim güvenliğinin sağlanması açısından elektronik seçimin gündemden çıkması ve parmak boyası uygulamasının geri getirilmesi gerekmektedir.”

Elektronik seçim çalışmaları; veri güvenliği, gizlilik, dışarıdan müdahale gibi hususlarda hangi teknolojiye sahip olursanız olun güvenlik zaafiyetine açıktır. Türkiye’de parmak boyasının kaldırılması sonrasında artan seçim güvenliği tartışmalarına elektronik seçimin eklenmesi… — Sadettin Tantan (@sadettintantan) November 13, 2024

NE OLMUŞTU?

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, ABD’deki seçimleri yerinden takip etmiş, elektronik oylamaya ilişkin gözlemlerde bulunmuştu. Bu sürecin ardından ise sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında 'Türkiye elektronik ortamda oylamaya geçme hazırlığında' iddiaları ortaya atılmıştı.

Konuya ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'ndan yazılı bir açıklama geldi. Yüksek Seçim Kurulu’nun ABD gibi birçok ülkede seçim incelemesi yaptığına işaret edildi.

Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan seçimin yerinde takip edildiği hatırlatılan açıklamada, elektronik oylama yöntemiyle seçim gerçekleştiren ülkelerin sistemlerinin değerlendirildiği bildirildi.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy vermeleri için ise, kanunda yer alan düzenlemenin verdiği yetki kapsamında elektronik oylamaya yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, yurt dışında bulunan Türk seçmenlerin elektronik ortamda oy kullanabilmeleri durumu haricinde, yurt içinde hiçbir seçim türü için yasal bir düzenlemenin bulunmadığına vurgu yapıldı.