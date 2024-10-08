Eski kâbus geri döndü! Vaka sayısı 600’ü geçti

Sudan’da yaşanan kolera salgını hayatı felç etmiş durumda, Sağlık Bakanlığı salgından dolayı yaşamını yitirenlerin sayısının 626’ya yükseldiği açıkladı.

Ülke genelinde kaydedilen toplam kolera vaka sayısının 21 bin 288’e ulaştığı belirtildi.

SELLER VAKALARIN ARTMASINA NEDEN OLDU

Yapılan açıklamada, Sudan’da Haziran ayından bu yana devam eden yağışlar ve yaşanan seller, kolera vakalarının yayılmasına yol açtı.

Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos tarihinde kolera salgınını resmen ilan etmişti. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ise 1 Ekim’de yaptığı açıklamada, yaklaşık 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 5 Ekim’de Sudan’a 1,4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini açıklamıştı.

Sudan’da savaşın etkileriyle birlikte sağlık sisteminin işlevsiz hale gelmesi, salgın hastalıkların daha da yayılmasına neden olarak halkın yaşamını zorlaştırıyor.