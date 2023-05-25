Eski kız arkadaşının yeni sevgilisini bıçaklayan şahıs tutuklandı

Olay Marmaris İçmeler Mahallesi Kayabal Caddesi üzerinde dün gece yarısı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ticari aracın içinden inen V.A. ve K.Ç. ile S.A arasında iddiaya göre eski kız arkadaş meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar bıçaklı kavgaya tutuştu. Vatandaşların 112 acil ihbar hattını araması üzerine olay yerine sevk edilen emniyet ve sağlık ekipleri tarafından yaralı S.A ilk müdahalenin ardından önce Marmaris Devlet Hastanesi'ne buradan da durumu ağır olduğu için Muğla Sıtkı Koçman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler S.A.'yı bıçaklayıp kaçan V.A. ve arkadaşı K.Ç.'yi kaçtıkları otomobille İçmeler’den Marmaris’e giderken yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadının eski erkek erkek arkadaşı aşık V.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken birlikte kaçtıkları K.Ç. ise serbest bırakıldı.

Yaşanan kavgada üç yerinden bıçaklanan S.A.'nın hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. (İHA)