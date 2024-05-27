Eski koca katliam yaptı. Üçünü birden öldürdü

Olay, saat 19.30 sularında Sağlık Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'ndeki 45 numaralı apartmanda gerçekleşti.

Aktarılanlara göre eski eşi Nagihan Can’ın annesi ile birlikte yaşadığı eve gelen Aytunç Ç., Nagihan Can ile büyük bir tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine eski eşini bıçaklayan Aytunç Ç., kardeşini kurtarmaya çalışan ağabeyi İbrahim ile annesi Fatma Can’ı da bıçakladı. Bu sırada evden kaçmaya çalışan anne Fatma Can’ın peşinden giden gözü dönmüş adam arkasından giderek bıçaklamaya devam etti. Aytunç Ç., daha sonra evden kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde anne Fatma Can'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi, ağabey ve kardeşini ise hastane kaldırdı.

Ancak Nagihan Can ile kardeşi İbrahim Can hastanede kurtarılamadı.

Polis ekipleri Aytunç Ç.'yi suç aleti ile birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Aytunç Ç. tutuklandı.