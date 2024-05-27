Eski koca katliam yaptı. Üçünü birden öldürdü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Eski koca katliam yaptı. Üçünü birden öldürdü

Manisa'nın Salihli ilçesinde 34 yaşındaki Aytunç Ç. tartıştığı 32 yaşındaki eski eşi Nagihan Can'ı, ağabeyi 39 yaşındaki İbrahim Can'ı ve 62 yaşındaki annesi Fatma Can'ı bıçakla öldürdü.

Olay, saat 19.30 sularında Sağlık Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'ndeki 45 numaralı apartmanda gerçekleşti.

Aktarılanlara göre eski eşi Nagihan Can’ın annesi ile birlikte yaşadığı eve gelen Aytunç Ç., Nagihan Can ile büyük bir tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine eski eşini bıçaklayan Aytunç Ç., kardeşini kurtarmaya çalışan ağabeyi İbrahim ile annesi Fatma Can’ı da bıçakladı. Bu sırada evden kaçmaya çalışan anne Fatma Can’ın peşinden giden gözü dönmüş adam arkasından giderek bıçaklamaya devam etti. Aytunç Ç., daha sonra evden kaçtı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde anne Fatma Can'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi, ağabey ve kardeşini ise hastane kaldırdı.

Ancak Nagihan Can ile kardeşi İbrahim Can hastanede kurtarılamadı.

Polis ekipleri Aytunç Ç.'yi suç aleti ile birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Aytunç Ç. tutuklandı.

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