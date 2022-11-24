24 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Eski yarışmacı Barbaros Yoloğlu, MasterChef All Star teklifini elinin tersiyle itti

Eski yarışmacı Barbaros Yoloğlu, MasterChef All Star teklifini elinin tersiyle itti

Masterchef'in iddialı isimlerinden olan Barbaros Yoloğlu son dönemde verdiği kilolarla gündemdeydi. Eski yarışmacı hakkında yeni iddia sosyal medyada dikkat çekti.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 14:35
Takip Et

Eski MasterChef yarışmacısı Barbaros Yoloğlu hangi teklifi reddetti

Eski yarışmacı Barbaros Yoloğlu, MasterChef All Star teklifini elinin tersiyle itti
+
Aa
-

Masterchef 2020'nin finalistlerinden biri olan Barbaros Yoloğlu, yarışma süresince aldığı kilolarla dikkat çekmişti. Yarışma sonrası bir hayli zayıflayan ve değişimiyle olay olan Barbaros Yoloğlu'nun Survivor için çalıştığı iddia edildi.

Masterchef 2020'nin finalistlerinden biri olan Barbaros Yoloğlu, yarışma süresince aldığı kilolarla dikkat çekmişti. Yarışma sonrası bir hayli zayıflayan ve değişimiyle olay olan Barbaros Yoloğlu'nun Survivor için çalıştığı iddia edildi.

MasterChef Barbaros'un yoğun tempoda spor yaptığı anları paylaşmasının ardından sosyal medyada bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre; Barbaros Yoloğlu Survivor 2023 teklifini kabul etti.

Barbaros Yoloğlu bu teklif için Masterchef All Star teklifini ise elinin tersiyle itti. Bunu duyan hayranları ise "İşi neyse onda devam etmeliydi", "Survivor kararı mantıksız olmuş", "Kesinlikle Masterchef katılmalı" yorumlarından bulundu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
1
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
2
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
3
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
4
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
5
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿TRT spikeri Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı
6
﻿TRT spikeri Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı
﻿TRT spikeri Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı
﻿Düzce'de çadır kentler kuruldu, vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirecek
7
﻿Düzce'de çadır kentler kuruldu, vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirecek
﻿Düzce'de çadır kentler kuruldu, vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirecek
﻿Çarpıcı araştırmadan korkutan cilt sorunu sonuçları
﻿Çarpıcı araştırmadan korkutan cilt sorunu sonuçları
﻿Çarpıcı araştırmadan korkutan cilt sorunu sonuçları
﻿Avcılar'da aynı evde ikinci dehşet
﻿Avcılar'da aynı evde ikinci dehşet
﻿Avcılar'da aynı evde ikinci dehşet
﻿Nefes borusuna yemek kaçtı restoran sahibi kurtardı
﻿Nefes borusuna yemek kaçtı restoran sahibi kurtardı
﻿Nefes borusuna yemek kaçtı restoran sahibi kurtardı
﻿ Hırsızların şifreli mesajı polisi bile şaşırttı
﻿ Hırsızların şifreli mesajı polisi bile şaşırttı
﻿ Hırsızların şifreli mesajı polisi bile şaşırttı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.