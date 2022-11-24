Eski yarışmacı Barbaros Yoloğlu, MasterChef All Star teklifini elinin tersiyle itti

Masterchef 2020'nin finalistlerinden biri olan Barbaros Yoloğlu, yarışma süresince aldığı kilolarla dikkat çekmişti. Yarışma sonrası bir hayli zayıflayan ve değişimiyle olay olan Barbaros Yoloğlu'nun Survivor için çalıştığı iddia edildi.

Masterchef 2020'nin finalistlerinden biri olan Barbaros Yoloğlu, yarışma süresince aldığı kilolarla dikkat çekmişti. Yarışma sonrası bir hayli zayıflayan ve değişimiyle olay olan Barbaros Yoloğlu'nun Survivor için çalıştığı iddia edildi.

MasterChef Barbaros'un yoğun tempoda spor yaptığı anları paylaşmasının ardından sosyal medyada bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre; Barbaros Yoloğlu Survivor 2023 teklifini kabul etti.

Barbaros Yoloğlu bu teklif için Masterchef All Star teklifini ise elinin tersiyle itti. Bunu duyan hayranları ise "İşi neyse onda devam etmeliydi", "Survivor kararı mantıksız olmuş", "Kesinlikle Masterchef katılmalı" yorumlarından bulundu.