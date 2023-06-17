Eski Masterchef yarışmacısı helallik istedi. Hayranlarından mesaj yağdı

Eski yarışmacıların katıldığı MasterChef All Star heyecanlı bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz sezon büyük beğeni toplayan Burak Kaya'nın yarışmada yer almadığını gören fanlar ise eski yarışmacıya mesaj yağdırdı.

Eski Masterchef yarışmacısı helallik istedi. Hayranlarından mesaj yağdı

Editör: Özlem KIRAL

MasterChef All Star 2023 yarışmacı kadrosu belli olmaya başladı. 2018 yılından bu yana mücadele eden yarışmacılar, gruplara ayrıldı ve her hafta ana kadro için rekabet ediyor.

swr4rt1aaucpb-ihogatlq.webp

2023 MasterChef'in yarışmacıları arasında dikkat çeken bir isim yok. Burak Kaya yarışmaya dahil olmayınca ünlü yarışmacıya sosyal medyadan mesaj yağdı.

masterchef-burak-kaya-kimdir-kac-yasinda-nereli-2e8b98b2-f636-452f-a45a-68af3e03f2d7.webp

Burak Kaya ise bir açıklama yaparak "Orada olmayı all-star'da olmayı kendim istemedim. Oradaki kaosu istemediğimden dolayı tercih etmedim katılmadım.

1484287.webp

Sizlerin desteğini her zaman yanımda hissettim. Çok güzel mesajlar atıyorsunuz 'gözlerimiz seni arar diyenler'. Bunun için çok teşekkürler ama böylesi daha iyi ve mutlu olacağım için böyle olmasını istedim. Sizlerin de affına sığınarak hakkınızı helal edin" dedi.

Öne Çıkanlar
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Son Haberler
İrem Derici sevgilisinin kulağını kopartıyordu Magazin
İrem Derici sevgilisinin kulağını kopartıyordu
Tatil sezonu açıldı. Uzmanı uyarılarını sıraladı. Havuzlarda enfeksiyon riski Sağlık
Tatil sezonu açıldı. Uzmanı uyarılarını sıraladı. Havuzlarda enfeksiyon riski
Lazio'nun Gedson Fernandes planı. Luis Alberto detayı Spor
Lazio'nun Gedson Fernandes planı. Luis Alberto detayı
Saplantılı aşık binayı hedef tahtasına çevirdi Güncel
Saplantılı aşık binayı hedef tahtasına çevirdi
Sahte güneş gözlüğüyle ilgili uzmanından kritik uyarı Sağlık
Sahte güneş gözlüğüyle ilgili uzmanından kritik uyarı
Dolarda 24 yıl sonra bir ilk Ekonomi
Dolarda 24 yıl sonra bir ilk
Kurbanlık inek kaçtı itfaiye seferber oldu Güncel
Kurbanlık inek kaçtı itfaiye seferber oldu