Eski Milletvekili medya patronu oluyor. CHP'den istifa etmişti

CHP’den uzun süre milletvekilliği görevi yapan ve son yerel seçimlerde Kadıköy’den aday adayı olan ancak CHP tarafından aday gösterilmeyen Gürsel Tekin bu olaylar üzerine partisinden istifa etmişti.

T24’ün edindiği bilgilere göre, Gürsel Tekin ve bazı iş insanları ortak bir sermaye ile iki haber sitesi ve birde haber ajansı kuracak. Ekim ayında yayın hayatına başlayacak olan iki haber sitesinden birisinin inşaat çetelerine karşı haber yapacağı öğrenilirken diğerinin de günlük haber sitesi olarak yayın yapması planlananlar arasında.

Öte yandan Tekin cephesinden konu hakkında bir doğrulama veya yalanlama açıklaması yapılmadı.

GÜRSEL TEKİN KİMDİR?

Uzun yıllar boyunca CHP’de görev alan Tekin 2011, 2015 Kasım, 2015 Haziran ve 2018 seçimlerinde İstanbul Milletvekilliği görevini yaptı. 2014-16 yılları arasında partisinin Genel Sekreterlik görevini yapan Tekin son yerel seçimlerde Kadıköy’den aday adaylığını ilan etmişti. Ancak parti yönetimi Tekin’i aday göstermedi. Tekin’de bu karar sonrasında partisinden 13 Şubat tarihinde istifa ettiğini açıklamıştı.