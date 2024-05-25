Eski milletvekili pencereden atlayıp balkona tırmandı. Kendisine bakanlara "Artık yeter" diye bağırdı

İtalya’da 1992-94 yılları arasında Yeşiller Partisi’nden milletvekilliği yapan ve önümüzdeki ay gerçekleştirilecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için aday olan 58 yaşındaki Stefana Apuzzo, ilginç bir eyleme imza attı.

Apuzzo, başkent Roma'da Temsilciler Meclisi'nin yer aldığı Montecitorio Sarayı'nın ön cephesindeki pencerelerden balkona tırmandı.

Buraya iki adet Filistin bayrağı asan Apuzzo, kendisine bakanlara ise, "Gazze'deki soykırımda İtalyan silahları kullanılmasına yeter. Gazze'de 35 bin ölüm var. Artık yeter. Hem de İtalyan silahlarıyla 35 bin ölüm var Gazze'de" diye bağırdı.

"KİMSE BENİ DURDURMADI"

Tek kişilik eylemi sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Apuzzo, “Devlet kurumlarını ve İtalyan hükümetini uyandırmak için bir çağrı yapmak istedim" ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi'nde bir sergiye gittiğini kaydeden Apuzzo, “Aldo Moro Salonu'nun yan penceresinden atlayıp, yaklaşık 10 metre yürüdüm sonra da Montecitorio Sarayı'nın ön girişi üzerindeki balkona tırmandım. İki Filistin bayrağı astım. Kimse beni durdurmadı" diye konuştu.

Apuzzo, İtalyan savunma sanayi firmaları "Leonardo ve Oto Melara’nın Gazze'de yaşananlarda başrolde olduğunu" söyledi.

Temsilciler Meclisi görevlileri, Apuzzo'nun astığı Filistin bayraklarını eylem sonrasında indirdi.