Eski milli basketbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Eski milli basketbolcu trafik kazasında hayatını kaybetti

Milli basketbolcu İlkan Karaman, Datça’da bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Dalış yapmaya Datça’ya giden Karaman, benzin alan arkadaşını yol kenarında beklerken, kontrolünü kaybeden araç kaldırıma çıktı.

Alkollü olduğu öne sürülen bir sürücünün kullandığı araç İlkan Karaman’a çarptı. Kaza sonucu Karaman olay yerinde yaşamını yitirdi.

İLKAN KARAMAN KİMDİR?

1990 doğumlu olan Karaman TOFAŞ altyapısından yetişti, Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İBB, Büyükçekmece, Le Mann, Antibes, Petkim Spor, Yalovaspor, Manisa BB, Formosa Taishin Dreamers ve son olarak Çayırova Belediyesi forması giydi, defalarca milli oldu.

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