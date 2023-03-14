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Eski milli boksörün evlat çığlığı

Milli Güreşçi Serdar Akgül, ikizlerinden Meleği kaybettiğini Cennet’i yaşatmak için ise 650 euroluk iğnelerin alınması gerektiğini söyledi. Serdar Akgül, para istemediğini ilaçların alınmasını istediğini söyledi.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 14:37
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Eski milli boksörün evlat çığlığı

Eski milli boksörün evlat çığlığı
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1988-2003 yılları arasında uğraştığı güreş sporunda Türkiye şampiyonlukları elde ettiğini söyleyen Güreşçi Serdar Akgül, yapışık ikiz olarak dünyaya gelen Melek ile Cennet adındaki kızlarından Melek kızının öldüğünü, Cennet’i yaşatmak için ise yardım beklediğini söyledi.

Bir müsabakada aldığı darbe sonucunda epilepsi hastalığına yakalandığını ve sağ kolunun sakat kaldığını anlatan Akgül, sakat kaldıktan sonra çalışamadığını bu zorlu süreçte eşinin de hayatını kaybettiğini söyledi.

“EC90 ADINDA BİR İĞNE VAR”

Uzun süredir kızının hayat mücadelesinde ayakta kalmaya çalıştığını dile getiren Serdar Akgül, şöyle konuştu:

“Artık gücüm kalmadı. Buraya kadar dayandım. Kimseden maddi bir beklentim yok. Tek derdim ve mücadelem kızımı iyi görebilmek için. EC90 adında bir iğne var. Ücreti 650 euro. Her ay aldığım maaşın yüzlerce katı. Bu kızı almamız gerekiyor ancak maddi düzeyimiz yetmiyor. Yetkililerden, devletimizden ve duyarlı vatandaşlardan yardım eli bekliyorum.”

"PARA İSTEMİYORUM İLACI ALSINLAR"

Elinde avucunda ne varsa sattığını söyleyen baba Akgül sözlerine şöyle devam etti:

"Bronz madalyalarımı, evimi, elimde avucumda ne varsa her şeyimi sattım. Tek kızıma iğne alabilmek için. Kendi evimde kiracı olarak oturuyorum şimdi. Valilik bana kızımın iğneleri için bin lira veriyor. Kendimi dilenci gibi hissediyorum. Ben para da istemiyorum. İlacı alıp ulaştırsalar yine yeter."

Kaynak: İHA

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