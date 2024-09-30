Eski Milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıda yeni gelişme: 6 kişi adliyede

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Serhat Akın'ın silahlı saldırıda ayağından yaralanmasına ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve olayda motosikleti kullandığı iddia edilen O.M, silahla ateş ettiği öne sürülen O.D. ile M.A, İ.T, Y.G. ve M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne götürüldü.

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