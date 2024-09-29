Fatih Altaylı'dan Serhat Akın için bomba iddia: Cep telefonu kayıtlarında iki Fenerbahçeli yöneticinin adı geçiyor

Fenerbahçe’nin eski futbolcularından Serhat Akın’ın geçtiğimiz günlerde uğradığı silahlı saldırı gündemdeki yerini koruyor. Saldırı sonrasında ayağının vurulduğunu sosyal medya hesabından paylaşan Serhat Akın “Program çıkışı ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe” ifadelerini kullanmıştı.

Serhat Akın'a silahlı saldırı. Sert yorumlarıyla gündemdeydi

Olay gündemdeki sıcaklığını korurken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Serhat Akın’a saldıran şüphelilerin yakalandığını açıklamıştı.

Bakan Yerlikaya açıkladı. Serhat Akın'a saldıranlar tespit edildi

Failin kim olduğu ve neden yapıldığı halen merak konusu olmaya devam ederken Fatih Altaylı’dan çok dikkat çeken bir açıklama geldi.

MURAT ZORLU’NUN TELEFONU İNCELEMEDE. FENERBAHÇELİ İKİ YÖNETİCİDEN DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR

Altaylı, spor yorumcusu Akın’ın vurulmasının ardından spor medyası, polis ve adliye medyasının konu hakkındaki suskunluğuna işaret ederek bu konunun sessizlikle geçiştirilmeye çalışıldığını ifade etti.

“SANKİ KORKU İÇİNDELER”

İnsanların ve medyanın bir korku içerisinde olduğunu dile getiren Altaylı, Serhat Akın’ın yorumculuk yaptığı Sports Digitale kanalının sahibi olan Murat Zorlu’nun cep telefonunun inceleme altına alındığını ve yapılan incelemelerde Fenerbahçeli iki yöneticiden gelen mesajların dikkat çektiğini açıkladı.

“Spor yorumcusu Serhat Akın’ın vurulması dahi spor camiasında sessizlikte geçiştirilmeye çalışılıyor. Spor medyası da, polis adliye medyası da konu karşısında suskun.

Sanki korku içindeler. Yazmamayı, konuşmamayı, haber yapmamayı tercih eder bir görüntü veriyorlar. Bahis mafyası tarafından zaten kirletilmiş olan Türk sporu, bu sessizlikle daha da kirli hale getiriliyor.

Ancak olayın meydana geldiği gün de yazdığım gibi spor camiasında herkes Serhat Akın’ın yayın yaptığı Sports Digitale kanalının sahibinin bazı Fenerbahçeli yöneticilerle sorun yaşadığını ve hatta tehdit edildiğini biliyor, konuşuyor.

Kendisi de oldukça fanatik bir Fenerbahçeli olan Murat Zorlu’nun telefonu, olayı soruşturan ekipler tarafından incelemeye alınmış durumda. Ve kendisine tehdit olarak algılanabilecek mesajlar gönderen kişilerin mesajları inceleniyor.

Öğrenebildiğimiz kadarı ile bunlar arasında Fenerbahçeli iki yöneticinin adları öne çıkıyor. Bunların kamuoyunda da en çok bilinen ve tanınan yöneticiler olduğu söyleniyor.

Tehdit değilse bile, öfke dolu olarak nitelendirilebilecek mesajlardan biri “Az kaldı” şeklinde. Bir gece geç saatte atılmış bir mesaj. Bana sorarsanız, adı geçen iki yönetici de bu işleri yapacak ya da yaptıracak kişiler değil.

Ancak birilerinin bu işi yapıp, yöneticilere “Abi hallettik” diyerek para isteme olasılıkları çok yüksek görünüyor.”