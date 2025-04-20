Eski milli takım oyuncusu trafik kazasında can verdi

Avusturya medyasında yer alan haberlere göre, kazanın antrenman sonrasında gerçekleştiği belirtildi. Kaza, 18 Nisan Cuma günü meydana geldi ve futbol dünyasında derin bir üzüntüye neden oldu.

KARŞI ŞERİTTEN GELEN ARAÇ KAZAYA NEDEN OLDU

Polis yetkililerinin açıklamasına göre, kazaya karşı yönden gelen bir aracın sorumsuzca yaptığı tehlikeli bir sollama manevrası sebep oldu. Pokrivač’ın direksiyonunda olduğu araçla çarpışan bu araçta bulunan sürücü de olay yerinde hayatını kaybetti. Pokrivač ile birlikte yolculuk eden üç takım arkadaşı ise ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi sürüyor.

SALZBURG KARİYERİYLE ADINI DUYURMUŞTU

Nikola Pokrivač, 2009 yılında Avusturya Bundesliga ekiplerinden Red Bull Salzburg’a transfer olmuş ve burada iki sezon boyunca forma giymişti. Defansif orta saha pozisyonunda görev yapan Hırvat oyuncu, Salzburg formasıyla önemli başarılara imza atmış, özellikle disiplini ve oyun zekâsıyla dikkat çekmişti.

EURO 2008'DE BOY GÖSTERMİŞTİ

Pokrivač, Hırvatistan Milli Takımı formasını toplam 15 kez giydi. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda İsviçre ve Avusturya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada da milli takım kadrosunda yer aldı. Bu turnuva onun kariyerinin en parlak dönemlerinden biriydi.

ALT LİGLERDE FUTBOL TUTKUSU

Profesyonel futbol kariyeri boyunca Dinamo Zagreb, AS Monaco, Red Bull Salzburg gibi Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde forma giyen Pokrivač, sahadaki liderliği ve mücadeleci oyun tarzıyla tanındı. 2015 yılında ciddi bir hastalık nedeniyle profesyonel futbol kariyerine son vermek zorunda kaldı. Ancak futbola olan tutkusu bitmedi; alt liglerde oynamaya devam etti.

RED BULL SALZBURG'DAN DUYGUSAL VEDA

Red Bull Salzburg kulübü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Eski oyuncumuz Nikola Pokrivač’ı trajik bir trafik kazasında kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Düşüncelerimiz ailesi ve sevenleriyle. Huzur içinde uyu Nikola." ifadelerine yer verdi.