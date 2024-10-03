Eski nişanlısını takip edip ateş etti

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak'ta gerçekleşti. Yürüyerek evine giden 24 yaşındaki Asel Ö.'yü takip eden eski nişanlısı Hakan B., sokakta eski nişanlısıyla tartışmaya başladı. Tartışma sürerken Hakan B., yanında getirdiği silahla Asel Ö.'ye ateş edip kaçtı. Genç kadın şans eseri olayı yara almadan kurtuldu.
Asel Ö.'nün, eski nişanlısı için uzaklaştırma kararı da aldırdığı belirtildi. Polise yaşadıklarını anlatan Asel Ö., "Silahlı bana doğrulttu. Öldürmesini bekledim" diye konuştu.
Polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalara başladı.