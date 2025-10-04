Eski ortak, Erdoğan’ın planına yeşil ışık yaktı!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin İl Başkanları Toplantısı öncesinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erbakan, Trump tepkisinde bulunarak, “ABD’nin her istediğinin olduğunu bizim ise hiç bir şey alamadığımızı görüyoruz. Ondan sonra da Sayın Cumhurbaşkanı'nın sandalyesini tuttu Trump… 225 Boeing uçağını ben alsam benim de sandalyemi tutar Trump. Bugün artık AKP ve MHP koalisyonunun küresel güçlerin dayatmalarına karşı çıkmaları mümkün değildir. Bu noktada bir değişim ancak iktidarı değiştirmekle mümkündür” tepkisinde bulundu.

“İKTİDAR YORGUN, İKTİDAR ÇARESİZ”

Adalet konusunda korkunç veriyi paylaşan Erbakan, şunları dile getirdi:

“WJP (World Justice Project) isimli kurum, Türkiye’nin de aralarında yer aldığı 142 ülkede ‘bağımsız yargı’, ‘hukuk devleti’, ‘adil yargı sistemi’, ‘yargı üzerinde siyasi güç etkisi’ gibi süreçleri ölçüyor. Bu ilkeler bakımından Türkiye bu yıl birkaç basamak daha düşerek 117’nciliğe geriledi. Angola, Nijer, Madagaskar, Rusya, Honduras gibi ülkeler ‘hukukun üstünlüğü’ sıralamasında Türkiye’nin üzerinde. İktidar partisinin adında Adalet kelimesi yer alıyor ama, 23 yılın sonunda gelinen noktada adaletten eser kalmamış. İktidar yorgun, iktidar çaresiz, sorunlara çözüm olması gerekirken sorunların kaynağı haline gelmiş, acilen bir değişim gerekiyor. Bu değişimin de milli görüş yönünde olması gerekiyor.”

“FOTOĞRAFLA İLGİLİ ORADA TABİRİ CAİZSE SPONTANE GELİŞEN BİR DURUM OLUŞTU”

Erbakan, TBMM’de Erdoğan ile diğer siyasi parti liderlerinin verdiği poza ilişkin bir soruya “Fotoğrafla ilgili orada tabiri caizse spontane gelişen bir durum oluştu. Biz de oradaydık. Sayın Cumhurbaşkanı'na hayırlı olsun dileklerimizi ilettik, elini sıktık. Biz orada bulunmadık salondan dışarıya çıktık ancak diğer genel başkanlar orada oturmayı tercih ettiler. Cumhurbaşkanı sıfatıyla bulunuyor. Dolayısıyla sanki AK Parti Genel Merkezinde Sayın Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla bulunuyormuş da orada bir araya gelmişler, görüşmüşler gibi çıkartmamak lazım diye düşünüyorum. Herhangi bir ittifakın yeni bir oluşumun habercisi olduğunu zannetmiyorum” ifadelerini kullandı.

“BİZ HER ZAMAN MİLLETE GİDİLMESİNDEN YANAYIZ”

İktidarın 2026 yılında anayasa referandumu yapacağı yönündeki iddialara ilişkin soru üzerine Erbakan, “Referandum konusunda biz her zaman millete gidilmesinden yanayız. Millete gidip sorulmasından yanayız. Meclis’in kendisinin bir karar almasından sonra millete bu anayasa değişikliğini, bu kararı tasdik ettirilmesi daha demokratik daha uygun olur diye düşünüyoruz” yanıtını verdi.