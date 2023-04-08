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Eski polis savaşa hayır diyerek köprüden atlamak istedi 

Taksim alt geçidinin üzerine çıkan Ukraynalı eski polis olduğu iddia edilen bir kişi, 'Savaşa hayır' diyerek 3 saat boyunca intihar girişiminde bulundu. Ekiplerin müdahale ettiği şahıs, korkulukların arkasına alındı.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 15:07
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Eski polis savaşa hayır diyerek köprüden atlamak istedi 

Eski polis savaşa hayır diyerek köprüden atlamak istedi 
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İHA'nın haberine göre, olay, saat 06.00 sıralarında Beyoğlu Cumhuriyet Caddesi alt geçidinde meydana geldi. Ukraynalı eski bir polis olduğu iddia edilen şahıs, geçidin üzerindeki demir korkulukları aştı. 

Türk vatandaşlarından kendisini videoya çekmesini ve yardım isteyen şahıs, "Avrupa’da savaşa hayır", "Ukrayna'da savaşa hayır", "Ukrayna’ya ve Rusya’ya yardım edin" şeklinde sloganlar attı. 

Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, tedbir amaçlı brandalar açıldı, alt geçit trafiğe kapatıldı. Şahıs polis ekiplerinden ve çevredekilerden sosyal medyada canlı yayın yapabilmek için telefon da istedi. 

Yaklaşık 3 saat süren ikna çabalarının ardından itfaiye ekipleri merdivenle Ukraynalı şahsa yaklaşmayı denedi. İkna çalışmaları devam ettiği sırada ekipler, şahsa müdahale ederek güçlükle korkulukların diğer tarafına aldı. xPolis aracına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kapatılan alt geçit trafiğe yeniden açıldı.

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