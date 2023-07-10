Eski rahip erkeklere uyuşturucu verip taciz etti

Editör: İsa Karaarslan

Louisiana'da eski bir Katolik rahibin, New Orleans'ın popüler bir turistik bölgesinde tanıştığı 17 erkeğe uyuşturucu verip onları taciz etmekten suçunu kabul ettikten sonra 25 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

61 yaşındaki eski rahip Stephen Sauer'ın şehrin Fransız Mahallesi'nde sarhoş görünen, kaybolan veya yardıma muhtaç görünen insanları hedef aldığını bildirildi.

Yetkililer, suçların 2019'dan 2021'e kadar işlendiğini ve kurbanların çoğunun eyalet dışından şehri ziyaret için gelenlerden oluştuğunu açıkladı.

Soruşturma, Sauer'in New York'taki bir elektronik onarım şirketine bir bilgisayar göndermesinin ardından 2021'de başladı. Bir teknisyen, cinsel saldırıların meydana geldiğini düşündüren yüzlerce görüntü buldu. New York kolluk kuvvetleri, görüntülerin Metairie'de çekildiğini belirledi.

Savcı, Sauer'in barlarda erkeklerin içkilerine uyuşturucu koyduğunu, uyuşturucunun etkisiyle de kendilerinden geçen kurbanları, New Orleans banliyösü Metairie'deki evine götürdüğünü ve burada bilinçsiz adamları taciz ettiğini belirlediklerini açıkladı.

Sauer'in görüntüleri bir web sitesi veya e-posta yoluyla başkalarıyla paylaştığı tespit edildi.

Sauer, 13 adet cinsel darp, dokuz adet üçüncü derece tecavüz, 17 adet video röntgenciliği ve 16 adet reçetesiz uyuşturucu bulundurma ve uyuşturucu teçhizatı bulundurma suçlarından suçunu kabul ettikten sonra Cuma günü mahkum edildi.

Yargıç, Sauer'a 25 yıl hapis cezası verdi ve cinsel suçlu olarak mahkum edildiğini belirtti.