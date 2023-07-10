Eski rahip erkeklere uyuşturucu verip taciz etti

ABD'de eski bir rahip, turistik bölgede 17 erkeğe uyuşturucu madde vererek taciz etti. 25 yıl hapse mahkum edildi.

Eski rahip erkeklere uyuşturucu verip taciz etti

Editör: İsa Karaarslan

Louisiana'da eski bir Katolik rahibin, New Orleans'ın popüler bir turistik bölgesinde tanıştığı 17 erkeğe uyuşturucu verip onları taciz etmekten suçunu kabul ettikten sonra 25 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

61 yaşındaki eski rahip Stephen Sauer'ın şehrin Fransız Mahallesi'nde sarhoş görünen, kaybolan veya yardıma muhtaç görünen insanları hedef aldığını bildirildi.

Yetkililer, suçların 2019'dan 2021'e kadar işlendiğini ve kurbanların çoğunun eyalet dışından şehri ziyaret için gelenlerden oluştuğunu açıkladı.

Soruşturma, Sauer'in New York'taki bir elektronik onarım şirketine bir bilgisayar göndermesinin ardından 2021'de başladı. Bir teknisyen, cinsel saldırıların meydana geldiğini düşündüren yüzlerce görüntü buldu. New York kolluk kuvvetleri, görüntülerin Metairie'de çekildiğini belirledi.

Savcı, Sauer'in barlarda erkeklerin içkilerine uyuşturucu koyduğunu, uyuşturucunun etkisiyle de kendilerinden geçen kurbanları, New Orleans banliyösü Metairie'deki evine götürdüğünü ve burada bilinçsiz adamları taciz ettiğini belirlediklerini açıkladı.

Sauer'in görüntüleri bir web sitesi veya e-posta yoluyla başkalarıyla paylaştığı tespit edildi.

Sauer, 13 adet cinsel darp, dokuz adet üçüncü derece tecavüz, 17 adet video röntgenciliği ve 16 adet reçetesiz uyuşturucu bulundurma ve uyuşturucu teçhizatı bulundurma suçlarından suçunu kabul ettikten sonra Cuma günü mahkum edildi.

Yargıç, Sauer'a 25 yıl hapis cezası verdi ve cinsel suçlu olarak mahkum edildiğini belirtti.

Öne Çıkanlar
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Son Haberler
Makas atarak trafiği tehlikeye sokan sürücüye para cezası Güncel
Makas atarak trafiği tehlikeye sokan sürücüye para cezası
Kadir İnanır güzel haberi paylaştı Magazin
Kadir İnanır güzel haberi paylaştı
THY Yönetim Kurulu Başkanı yeni düzenlemeyi duyurdu. Kokpitte namaz kılınacak Güncel
THY Yönetim Kurulu Başkanı yeni düzenlemeyi duyurdu. Kokpitte namaz kılınacak
Eklem ağrılarını yok eden ot Sağlık
Eklem ağrılarını yok eden ot
Eda Taşpınar bikinisinin üstünü açtı yorumları kapadı Magazin
Eda Taşpınar bikinisinin üstünü açtı yorumları kapadı
Eğriçayır balının ‘TA’ değeri ne çıktı Sağlık
Eğriçayır balının ‘TA’ değeri ne çıktı
Hırsızların öğrenmenizden korktuğu 5 akılalmaz hile. Şeytanın bile aklına gelmez Yaşam
Hırsızların öğrenmenizden korktuğu 5 akılalmaz hile. Şeytanın bile aklına gelmez