Eski Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'den jakuzi iddialarına yanıt

Kaynak: Haber Merkezi
Eski Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'den jakuzi iddialarına yanıt
Siyaset iletişimcisi Alper Yeğin Sancaktepe Belediyesi başkanlık katında bir jakuzi bulunduğunu, devasa bir mutfak birçok dinlenme odası bulunduğunu söylemesi üzerine eski AK Partili Başkan Şeyma Döğücü'ndan bir yalanlanma geldi.

Necati Özkan'ın katıldığı medyascope programında Sancaktepe Belediyesi başkanlık katı ile ilgili söyledikleri gündeme oturmuştu. Alper Yeğin, belediyenin başkanlık katının 6 bin metrekarelik bir alana kurulu olduğunu söylemişti. Yeni başkanı kutlamak için belediye binasına gittiğini anlatan Necati Özkan "Bir sürü dinlenme odası, jakuzi, yemek odası ve 200 metrekare mutfak var. Bu nasıl olabilir?" sözlerini sarf etmişti. Eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'den "belediyede jakuzi" iddialarının gerçeği yansıtmadığına ilişkin bir açılama geldi.

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Şeyma Döğücü yaptığı açıklamada "Bir anneye, bir kadına iftira atmanın bedelini hem hukuk önünde hem de milletin vicdanında yargılanarak vereceksiniz" diyerek konuyu iddiaları yargıya taşıyacaklarını duyurdu.

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İddianın sahibi Necati Özkan'ı seslenen Döğücü "Jakuzi olduğunu ispatlamaz isen senden daha aşağı insan yok" dedi.

Diğer yandan yeni seçilen CHP'li başkan Alper Yeğin'e de seslenen Döğücü, jakuzi olduğunu iddia edenlere karşı başkandan başkanlık makamından bir canlı yayın yapmasını istedi.

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